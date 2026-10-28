भारत-पाक बार्डर पर 30 करोड़ की हीरोइन जब्त, BSF और ANTF का ज्वाइंट ऑपरेशन

अमृतसर के सीमावर्ती गांव काहनगढ़ इलाके में बीएसएफ और ए.एन.टी.एफ. की टीम की तरफ से चलाए गए ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 30 करोड रुपए की कीमत की हीरोइन को जब्त किया गया है।

अमृतसर (नीरज): अमृतसर के सीमावर्ती गांव काहनगढ़ इलाके में बीएसएफ और ए.एन.टी.एफ. की टीम की तरफ से चलाए गए ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 30 करोड रुपए की कीमत की हीरोइन को जब्त किया गया है।

जानकारी के अनुसार ज्वाइंट टीम ने एक बड़ा लावारिस पैकेट जब्त किया है, जिसमें 6 किलो हीरोइन के छोटे-छोटे 10 पैकेट थे। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संभावित तस्करों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।