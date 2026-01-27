भारी बारिश व तेज ठंडी हवाएं चलने से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त! जर्जर सड़कें बनीं परेशानी का सबब

ठंड के मौसम के दौरान आज सुबह से ही क्षेत्र में रुक-रुक कर हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा।

नूरपुरबेदी (संजीव भंडारी): ठंड के मौसम के दौरान आज सुबह से ही क्षेत्र में रुक-रुक कर हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। चारों ओर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे पहले से ही जर्जर सड़कों पर पानी भर गया और लोगों की दैनिक गतिविधियों पर अचानक ब्रेक लग गया।

हालांकि दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन दोपहर करीब 3:30 बजे मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए, जिससे चारों ओर अंधेरा फैल गया। इसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसने ठंड के मौसम में सर्दी की तीव्रता को और बढ़ा दिया।

तेज बारिश और कम दृश्यता के चलते सड़कों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। वाहन चालकों को दिन के समय ही अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर चलने को मजबूर होना पड़ा, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। कई स्थानों पर पानी जमा होने के कारण ट्रैफिक की गति धीमी रही, हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

इस दौरान पहले से ही ठंड से जूझ रहे लोग चल रही ठंडी हवाओं के कारण गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। बाजारों और सड़कों के किनारे लोग दुकानों के छज्जों के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करते रहे थे।

किसानों के अनुसार यह बारिश फसलों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है, लेकिन लगातार बारिश और गिरते तापमान के कारण ठंड और बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम अस्थिर बना रह सकता है और आगे भी बारिश अथवा ठंडी हवाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

