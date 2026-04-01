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Punjab: रात 1.30 बजे PG के कमरे का खोला दरवाजा, अंदर लड़की की हालत देख उड़े सबके होश

Edited By Kamini,Updated: 01 Apr, 2026 06:14 PM

girl body found in pg

PG में एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानिय बस स्टैंड की पिछली साइड  एक PG में एक लड़की का शव फंदे से लटका हुआ मिला।

अबोहर (सुनील): PG में एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानिय बस स्टैंड की पिछली साइड  एक PG में एक लड़की का शव फंदे से लटका हुआ मिला। यह घटना तब सामने आई जब लड़की का एक जान-पहचान वाला रात करीब 1:30 बजे PG पर गया और PG संचालकों से दरवाजा खोलने को कहा तो देखा कि लड़की का शव फंदे से लटका हुआ था।

सूचना मिलने पर पुलिस और परिवार वाले मौके पर पहुंचे और शव को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। पुलिस मामले की डिटेल में जांच कर रही है। मृतका एक सिनेमा में काम करती थी। जानकारी के मुताबिक, अरनीवाला के रहने वाले जीवन सिंह की 28 साल की बेटी गीता अबोहर के समर सिनेमा में काम करती थी। वह करीब एक साल से बस स्टैंड के पीछे PG में रह रही थी। PG संचालक मीनू अनेजा ने बताया कि कल रात करीब 1:30 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बालाजी कॉलोनी, अबोहर के रहने वाले रवि नाम के एक युवक ने उन्हें बताया कि वह गीता को जानता है और उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया।

मैनेजर ने बताया कि जब उन्होंने युवक की बात पर यकीन करके दरवाजा खोला तो देखा कि गीता कमरे में फंदे से लटकी हुई थी। उन्होंने तुरंत लड़की के परिवार वालों और पुलिस को बताया, जो देर रात मौके पर पहुंचे। सिटी थाना नंबर 1 की पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया। मृतका के परिवार वालों ने गीता के बारे में मीडिया को कोई भी जानकारी देने और कोई भी पुलिस कार्रवाई करने से साफ मना कर दिया। PG मैनेजर मीनू आहूजा ने बताया कि लड़की करीब एक साल से उनके PG में रह रही थी और एक हफ़्ते पहले ही नॉर्मल कमरे से AC वाले कमरे में रहने आई थी। 

कल रात 9:30 बजे वह रोज की तरह काम से लौटी और सोने की बात कहकर बाहर का गेट बंद करने को कहा। मीनू ने बताया कि इस समय उनके PG में 2 लड़कियां हैं, बाकी छुट्टियां मना रही हैं। रात करीब 1:30 बजे गीता के जान-पहचान वाले रवि ने दरवाज़ा खटखटाया, जिससे गीता के पिता ने सबसे पहले यह कहकर मिलवाया था कि रवि उसका जान-पहचान वाला है। इसलिए उन्होंने रात में दरवाजा खोल दिया। फिलहाल, थाना इंचार्ज मनिंदर सिंह ने बताया कि कल रात सूचना मिलने पर असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर लालचंद और पुलिस टीम ने बॉडी को मुर्दाघर में रखवा दिया है। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। पुलिस ने PG के रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए हैं और जांच शुरू कर दी है।

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