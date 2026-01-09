Punjab: पुर्तगाल भेजने का नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस ने एक खिलाफ मामला किया दर्ज

विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।

हाजीपुर (जोशी): विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही एक मामला होशियारपुर से सामने आया है। हाजीपुर पुलिस स्टेशन में विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी किए जाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एस.एच.ओ. हाजीपुर हरप्रेम सिंह ने बताया कि नीलम रानी पत्नी राम कृष्ण निवासी गांव फतेहपुर ने एस.एस.पी. होशियारपुर संदीप कुमार मलिक को लिखित शिकायत दी है। नीलम रानी ने बताया कि वरिंदर सिंह पुत्र दिलावर सिंह निवासी गांव जुगियाल ने उसके बेटे सुरिंदर कुमार को पुर्तगाल भेजने के नाम पर 9 लाख 25 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है।

इस मामले की जांच डी.एस.पी. मुकेरियां कुलविंदर सिंह विर्क द्वारा की गई। जांच के बाद रिपोर्ट एस.एस.पी. होशियारपुर को भेजी गई। इसके बाद एस.एस.पी. होशियारपुर के आदेशों पर हाजीपुर पुलिस ने वरिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

