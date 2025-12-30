Main Menu

Ludhiana में लोगों ने नशा करते 4 युवक पकड़े, नशे का वीडियो वायरल

Edited By Urmila,Updated: 30 Dec, 2025 03:51 PM

four young men were caught using drugs

लुधियाना के फुल्लांवाल में पब्लिक ने नशा बेचने व नशे का इस्तेमाल करने वाले चार युवकों को दबोचा। पब्लिक ने थाना सदर की पुलिस को मौके पर बुलाया और चारों को पुलिस के हवाले कर दिया।

लुधियाना (गीतांजलि) : लुधियाना के फुल्लांवाल में पब्लिक ने नशा बेचने व नशे का इस्तेमाल करने वाले चार युवकों को दबोचा। पब्लिक ने थाना सदर की पुलिस को मौके पर बुलाया और चारों को पुलिस के हवाले कर दिया। युवकों को नशा बेचते और इस्तेमाल करते हुए का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

फुल्लांवाल के सरपंच अमनदीप नोनी ने बताया कि गांव में रहने वाला एक युवक अपने घर में बाहर से युवकों को बुलाकर चिट्टा सप्लाई करता था और वहीं ड्रग्स का सेवन भी करता था। पंचायत ने उसे पहले भी कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन नशाखोरी जारी रही।

कई युवकों को नशा मुक्ति केंद्र भेजा

सरपंच के अनुसार, लोगों ने मिलकर कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को चिट्टा का सेवन करते हुए और एक युवक को चिट्टा बेचते हुए पकड़ा। मौके से लगभग 10 से 12 ग्राम चिट्टा, तीन से चार सिरिंज, नशीली गोलियां और अन्य नशीला पदार्थ बरामद किया गया। सरपंच अमनदीप नोनी ने यह भी बताया कि गांव में पहले भी नशे के खिलाफ अभियान चलाए गए हैं।

कई युवकों को नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा गया और कुछ मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज कर केस भी दर्ज किए गए, लेकिन नशे की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नशे ने हर घर को प्रभावित किया है और पंचायत ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रखेगी। गिरफ्तार किए गए युवक फुल्लांवाल के नहीं थे वो कहीं बाहर से उसके पास नशा करने आए थे। पब्लिक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

