Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना में कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सहमे लोग

लुधियाना में कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सहमे लोग

Edited By Kalash,Updated: 07 Jan, 2026 02:54 PM

firing on house

कैलाश नगर चौकी के अंतर्गत आते शाही मोहल्ले में देर रात करीब 10 बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया।

लुधियाना (राज): कैलाश नगर चौकी के अंतर्गत आते शाही मोहल्ले में देर रात करीब 10 बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। इस घटना के बाद इलाके के लोग सहम गए। 

पीड़ित दीपक ने बताया कि वह टूर एंड ट्रैवल कारोबारी है। रात करीब 1 बजे जब वह सोया हुआ था, तो उसे पटाखों जैसी आवाजें सुनाई दीं। पहले उसने इसे सामान्य समझा लेकिन जब अचानक उसकी खिड़की का शीशा टूटकर अंदर गिरा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक ने तुरंत शोर मचाया और परिवार को जगाया। शोर सुनकर जब मोहल्ले वाले बाहर निकले, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। मौके पर पुलिस को गोलियों के खोल भी बरामद हुए हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!