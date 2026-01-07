लुधियाना में कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सहमे लोग

कैलाश नगर चौकी के अंतर्गत आते शाही मोहल्ले में देर रात करीब 10 बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया।

लुधियाना (राज): कैलाश नगर चौकी के अंतर्गत आते शाही मोहल्ले में देर रात करीब 10 बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। इस घटना के बाद इलाके के लोग सहम गए।

पीड़ित दीपक ने बताया कि वह टूर एंड ट्रैवल कारोबारी है। रात करीब 1 बजे जब वह सोया हुआ था, तो उसे पटाखों जैसी आवाजें सुनाई दीं। पहले उसने इसे सामान्य समझा लेकिन जब अचानक उसकी खिड़की का शीशा टूटकर अंदर गिरा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक ने तुरंत शोर मचाया और परिवार को जगाया। शोर सुनकर जब मोहल्ले वाले बाहर निकले, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। मौके पर पुलिस को गोलियों के खोल भी बरामद हुए हैं।

