दोआबा बना फर्जी ट्रैवल एजेंटों का गढ़! हैरान करते आंकड़े आए सामने

अवैध आप्रवासन कई देशों में लंबे समय से एक मुद्दा रहा है, और भारत कोई अपवाद नहीं है।

फगवाड़ा (जलोटा): अवैध आप्रवासन कई देशों में लंबे समय से एक मुद्दा रहा है, और भारत कोई अपवाद नहीं है। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेशों में बहुत बड़ी संख्या से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें से कई कानूनी रूप से पलायन कर चुके हैं, हालांकि, कई ऐसे भी हैं, जिन्होंने धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों द्वारा नियोजित विभिन्न तकनीकों और रणनीति का उपयोग करके अवैध रूप से विदेशों में प्रवेश किया है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार यू.के. (इंग्लैंड) भी यहीं करने की तैयारी कर रहा है। कनाडा ने पहले ही बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं और खबर तो यह भी है कि आस्ट्रेलिया सहित यूरोप के कई देशों और यहां तक साऊदी अरब भी कई कड़े कदम उठाने जा रहा है। विदेशों में सैटल होने की ललक इतनी हावी है कि यह सबकुछ यहां तक की अपनी जान तक दांव पर लगा अमरीका, आस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा आदि देशों में जाने के लिए उत्सुक हैं व इनकी इसी चाहत का लाभ ले रहे हैं पंजाब में कई शातिर फर्जी ट्रैवल एजैंटस।

फर्जी ट्रैवल एजेंट कर रहे बेझिजक कार्य

पंजाब खासकर पूरे दोआबा इलाके जिसमें जिला कपूरथला, जिला जालंधर, जिला होशियारपुर और जिला शहीद भगत सिंह नगर प्रमुख तौर पर शामिल हैं में बिना सरकारी मान्यता प्राप्त ऐसे ट्रैवल एजेंटों की भरमार हैं जो पूरी तरह से गैर कानूनी ढंग से खुद को ट्रैवल एजेंट या वीजा सलाहकार के रूप में इन भोले भाले पंजाबी भाई बहनों के समक्ष आते है। यह वह सवाल है जिसका जवाब आज पूरा पंजाब मांग रहा है और पूछ रहा है कि पुलिस कब इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई को हकीकत में अंजाम देगी?

ऐसे ही नहीं बनी सुपरस्टार शाहरूख खान की फिल्म डोंकी

पंजाब को फोकस करते हुए बालीवुड़ के मश्हूर सुपरस्टार शाहरूख खान की फिल्म डोंकी ऐसे ही नहीं बनी है। ये एजेंट वीजा और यात्रा दस्तावेज प्रदान करने का वादा करते हैं। उक्त फरेबी फर्जी एजेंटों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे आम तकनीकों में से एक नकली दस्तावेज का निर्माण है। वे अक्सर नकली पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्रा दस्तावेज बनाते हैं जो वैध दिखते हैं लेकिन जाली होते हैं। इसके अतिरिक्त हवाई यात्रा के माध्यम से भी अन्य देश तक डोंकी तकनीक का प्रयोग कर इच्छुक व्यक्ति को वहां तक पहुंचाया जाता है जहां से फिर अन्य रास्ते अपना उसे निर्धारित गंतव्य तक उस देश की सीमा पर छोड़ा जाता है जहां का सौदा होता है।

बेहद गंभीर हो रहे हैं परिणाम

अवैध आप्रवासन के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसमे शामिल व्यक्तियों के लिए और उन देशों के लिए जिनमें वे प्रवेश करते हैं। अवैध आव्रजन उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है जिनमें वे प्रवेश करते हैं। लोगों को आर्थिक कारकों को संबोधित करने की आवश्यकता है जो व्यक्तियों को अवैध रूप से पलायन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जरूरत इस बात की है कि लोग ऐसे मौका परस्त फ्रॉड ट्रैवल एजेंटों से सजग और सर्तक रहे।

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