जालंधर में एक्साइज विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद

जालंधर में पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम ने वेस्ट हलके में बड़ी कार्रवाई की है।

जालंधर: जालंधर में पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम ने वेस्ट हलके में बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा राजू चौहान के घर रेड की गई, जहां से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की है। बताया जा रहा है कि उसके घर से शराब की 50 से अधिक पेटियां बरामद की गई है और राजू चौहान को की गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक्साइज विभाग के अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के साथ मिलकर मधुबन कालोनी नाखा वाले बाग में रहने वाले राजू चौहान के घर ये कार्रवाई की गई है। वहीं पता चला है कि आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज हैं। वहीं मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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