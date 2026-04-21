सनसनीखेज मामला : 3 बच्चों की मां के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार, पति-ससुर पर केस दर्ज

फरीदकोट जिले के थाना सदर के अधीन आने वाले गांव काबलवाला में घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है।

फरीदकोट (राजन): फरीदकोट जिले के थाना सदर के अधीन आने वाले गांव काबलवाला में घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर उसके पति और ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों की पहचान पति गुरप्रीत सिंह और ससुर जलंधर सिंह निवासी गांव काबलवाला, जिला फरीदकोट के रूप में हुई है। वे फिलहाल टीचर कॉलोनी, फरीदकोट में रह रहे हैं। पीड़िता कर्मजीत कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी दिसंबर 2011 में गुरप्रीत सिंह से हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं। उसने बताया कि शादी के कुछ साल बाद घर में तनाव शुरू हो गया, जो समय के साथ बढ़ता गया। उसने आरोप लगाया कि मई 2025 में उसके पति ने उसकी बहन के साथ गलत रिश्ते की वजह से उसे पीटा और घर से निकाल दिया और उसके तीन बच्चों को भी छीन लिया।

पीड़िता ने यह भी बताया कि मामले को सुलझाने के लिए गांव स्तर पर कई बार पंचायत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद उसने फैमिली कोर्ट में खर्चे का केस किया, जो अभी विचाराधीन है। पंचायत के फैसले के मुताबिक, पीड़िता को गांव काबलवाला में उसके ससुराल छोड़ दिया गया, जबकि उसका पति फरीदकोट शहर में पीड़िता की बहन और उसके माता-पिता के साथ रहने लगा।

पीड़िता ने हाल ही में हुई एक घटना के बारे में बताया जिसमें उसका पति गुरप्रीत सिंह और ससुर जलंधर सिंह जबरदस्ती उसके घर में घुस आए। उन्होंने घर का सामान बिखेर दिया और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान गुरप्रीत सिंह ने पीड़िता को बेइज्जत करने के इरादे से उसके कपड़े भी फाड़ दिए। हल्ला-गुल्ला सुनकर और लोगों के इकट्ठा होने पर दोनों आरोपी मौके से भाग गए। जाते समय उसके पति ने पीड़िता का मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच चौकी गोलेवाला के इंचार्ज ए.एस.आई सुखपाल सिंह कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है और मामले के हर पहलू की अच्छी तरह से जांच की जा रही है।

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