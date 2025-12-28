जाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं इस कोहरे की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : पंजाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं इस कोहरे की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी के तहत बीती रात करीब 1 बजे एक छोटे बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ने पर गांव रंगड़पिंडी के रहने वाले, उसके दादा और माता-पिता बच्चे को कार में इलाज के लिए गुरदासपुर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। अचानक दीनानगर के पास घने कोहरे की वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार सड़क किनारे बने एक घर की दीवार से टकरा गई, जिससे कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और बच्चे समेत माता-पिता के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है।

इस बारे में जानकारी देते हुए गांव रंगड़पिंडी के सरपंच वरिंदर कुमार ने बताया कि मृतक राज पाल (60) का छोटा पोता रंगड़पिंडी का रहने वाला था, अचानक रात 1 बजे उसकी तबीयत खराब होने पर बच्चे के माता-पिता के साथ गाड़ी में इलाज के लिए गुरदासपुर जा रहे थे। दीनानगर के पास अचानक घने कोहरे के कारण गाड़ी सड़क किनारे बने एक घर की दीवार से टकरा गई, जिससे राजपाल की मौके पर ही मौत हो गई और उसके माता-पिता समेत छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान छोटे बच्चे और उसकी मां को इलाज के लिए गुरदासपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बच्चे के पिता को अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच, जैसे ही दीनानगर पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरी घटना की जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में काफी शोक की लहर पाई जा रही है।

