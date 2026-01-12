Ludhiana: 8 दिनों में तेजधार हथियारों की नोक पर डिलीवरी मैन से लूटे 6 सिलेंडर, फैली दहशत

जिले नशेड़ियों ने तेजधार हथियारों की नोक पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है।

लुधियाना (खुराना): जिले नशेड़ियों ने तेजधार हथियारों की नोक पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। महानगर के शिमलापुरी, डाबा और लोहारा रोड क्षेत्रों में नशेड़ियों के एक सक्रिय गिरोह ने गैस एजेंसियों के डिलीवरी मैन को निशाना बनाते हुए शहर की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, बीते 8 दिनों में एक ही गैस एजेंसी के अलग-अलग डिलीवरी मैन से तेजधार हथियारों की नोक पर 6 घरेलू गैस सिलेंडर लूट लिए गए।

घटनाओं से गैस एजेंसियों के डीलरों और कर्मचारियों में भारी दहशत का माहौल है। डिलीवरी मैन असुरक्षा के कारण अपने काम को लेकर भयभीत हैं, जबकि एजेंसी संचालक खुलेआम प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त इलाकों में नशेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस की गश्त न के बराबर है। लगातार हो रही लूट की घटनाओं से शहर में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमराता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इन बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर कब और कैसे लगाम लगाता है।

