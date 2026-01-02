Punjab: CIA स्टाफ ने महिला तस्कर को किया गिरफ्तार, Heroin बरामद

पंजाब के कपूरथला जिले में सीआईए स्टाफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है।

कपूरथला: पंजाब के कपूरथला जिले में सीआईए स्टाफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान महिला से 50 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। आरोपी महिला की पहचान हरप्रीत कौर निवासी गांव हमीरा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

सीआईए स्टाफ के इंचार्ज रमन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस टीम गांव लक्खण कलां की ओर गश्त कर रही थी। इसी दौरान श्री आनंदपुर साहिब खालसा अकादमी, लक्खण कलां के पास एक महिला पैदल आती दिखाई दी। पुलिस टीम को देखते ही महिला घबरा गई और पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगी।

भागते समय महिला ने सड़क किनारे एक मोमी लिफाफा फेंक दिया। संदेह होने पर महिला पुलिसकर्मी ने तुरंत पीछा कर उसे पकड़ लिया। जब फेंके गए लिफाफे की तलाशी ली गई तो उसमें से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद महिला को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि वह नशे की सप्लाई कहां से ला रही थी और किन लोगों से जुड़ी हुई थी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here