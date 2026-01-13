सेंट्रल जेल में बंद देवर से मुलाकात करने आई भाभी गिरफ्तार, मामला कर देगा हैरान

Edited By Kalash,Updated: 13 Jan, 2026 12:19 PM
आरोपी महिला की पहचान मनदीप कौर के रूप में हुई है।
लुधियाना (स्याल): ताजपुर रोड की सेंट्रल जेल में बंद हवालाती देवर से मुलाकात करने आई भाभी से नशीला पदार्थ बरामद होने पर पुलिस ने सहायक सुपरिंटेंडेंट विजय कुमार की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि आरोपी महिला की पहचान मनदीप कौर के रूप में हुई है। वह गिल कॉलोनी, गली नंबर 3, थाना डाबा की रहने वाली है। उससे 3 बत्तियां काले रंग की बरामद की गई है।
