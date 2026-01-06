फैक्ट्री के बाहर पार्क की गई कार को लगी आग, टला बड़ा हादसा

मन्ना सिंह नगर में स्थित एक फैक्ट्री के बाहर पार्क की गई आई 20 कार को आग लग गई।

लुधियाना (गौतम): मन्ना सिंह नगर में स्थित एक फैक्ट्री के बाहर पार्क की गई आई 20 कार को आग लग गई। इस आग ने वहां से निकल रही हाई वोल्टेज तारों को भी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया। सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। फायर बिग्रेड के कर्मियों ने आग पर काबू पर लिया।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि समय के रहते बचाव कार्य नहीं किया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि निकट ही फैक्ट्री थी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग लगी हुई कार को लकड़ी के गट्टियों के सहारे आगे किया। मौके पर फायर बिग्रेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। प्रत्यदर्शी ने बताया कि घटना पता चलते ही लोगों ने खुद बचाव कार्य शुरू कर दिया और फायर बिग्रेड की गाड़ी लेट पहुंची। इस दौरान कार को वारदात स्थल से दूर किया गया, जिस कारण बचाव हो गया। उन्होंने बताया कि उक्त फैक्ट्री किसी ने किराए पर ली हुई है। लोगों ने पुलिस को भी सूचित किया लेकिन आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका।

