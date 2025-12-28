लुधियाना में कारोबारी से लाखों की ठगी, कर्मचारियों ने ऐसे दिया अंजाम

Edited By Urmila,Updated: 28 Dec, 2025 02:23 PM
लुधियाना (तरुण) : न्यू माधोपुरी की एक हौजरी में काम करने वाले पुरुष व महिला कर्मचारी ने हौजरी कारोबारी को लाखों का चूना लगा डाला।दोनों आरोपी पीड़ित की हौजरी में अकाऊंट का काम संभाल रहे थे जिन्होंने व्यापारियों की पैमेंट को सीधा अपने खाते में डलवा कर लाखों की धोखाधड़ी की है। पीड़ित मुकेश कपूर ने थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस को शिकायत दी ।
पीड़ित के अनुसार उसकी न्यू माधोपुरी इलाके में हौजरी फैक्टरी है। जहां विंटर का माल तैयार किया जाता है। देश के भिन्न-भिन्न राज्यों के व्यापारी उनसे माल खरीदते है। जिसकी जानकारी दोनों आरोपियों को भी है। आरोपी नीतिश गंभीर ओर मधु चावला ने मिलकर उसे गुमराह करते हुए व्यापारियों से आने वाली कैश पैमेंट को अपने-अपने अकाऊंट में डलवा कर लाखों की धोखाधड़ी की है। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने पीड़ित मुकेश कपूर के बयान पर नीतिश गंभीर निवासी कंपनी बाग टिब्बा रोड़ व मधु चावला के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।
