Ludhiana: महानगर में फैला कबूरतबाजों का जाल, Canada वर्क वीजा का सपना दिखाकर ठगे लाखों

Edited By Kamini,Updated: 19 Feb, 2026 11:00 AM
विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले कबूतरबाजों का जाल महानगर में लगातार फैलता जा रहा है।
लुधियाना (राज): विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले कबूतरबाजों का जाल महानगर में लगातार फैलता जा रहा है। ताजा मामले में एक शातिर ठग ने एक युवक को कनाडा का वर्क वीजा दिलाने का सपना दिखाकर लाखों रुपए की चपत लगा दी। इस मामले में थाना जमालपुर की पुलिस ने शिखा वर्मा की शिकायत पर आरोपी पंकज शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता शिखा वर्मा ने आरोप लगाया कि आरोपी पंकज शर्मा ने उनके बेटे अंकित वर्मा को कनाडा भेजने का भरोसा दिया था। इस सौदे के तहत आरोपी ने फाइल खर्च और वीजा के नाम पर कुल 10 लाख रुपए हासिल किए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब अंकित का वीजा नहीं लगा, तो परिवार ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए।
मगर बार-बार दबाव बनाने के बाद आरोपी ने कुछ पैसे तो लौटा दिए, लेकिन करीब 5,50,000 रुपए की राशि डकार गया। काफी समय तक टाल-मटोल करने और पैसे वापस न करने पर पीड़िता ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को शिकायत सौंपी। जांच अधिकारी ने पड़ताल में पाया कि आरोपी ने न तो युवक को विदेश भेजा और न ही बकाया राशि लौटाई, जो ऐसा कर सीधे तौर पर धोखाधड़ी की है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here