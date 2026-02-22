भोले-भाले लोगों को ठगने वाले कबूतरबाजों का जाल, अमेरिका भेजने के नाम पर लगाया लाखों का चूना

विदेश भेजने के नाम पर भोले-भाले लोगों को ठगने वाले कबूतरबाजों का जाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

लुधियाना (राज): विदेश भेजने के नाम पर भोले-भाले लोगों को ठगने वाले कबूतरबाजों का जाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सामने आया है जहां दो जालसाजों ने एक परिवार को अमेरिका भेजने का झांसा देकर लाखों रुपये की चपत लगा दी। पुलिस ने जीवन कुमार नामक व्यक्ति की शिकायत पर गहन जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी नवजोत कौर, परमिंदर सिंह, मंजीत कौर, और इंद्रजीत सिंह है।

शिकायतकर्ता जीवन कुमार ने पुलिस को बताया है कि आरोपियों ने साठगांठ कर उसके जीजा दीपक शर्मा और बहन पिंकी शर्मा को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया था। आरोपियों ने दावा किया था कि वे उन्हें सुरक्षित तरीके से अमेरिका पहुंचा देंगे। इसी झांसे में आकर पीड़ित परिवार ने आरोपियों को 25 लाख रुपये की बड़ी रकम सौंप दी। रकम वसूलने के बाद जब काफी समय बीत गया और आरोपियों ने न तो उन्हें विदेश भेजा और न ही पैसे वापस किए, तब परिवार को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। पुलिस पड़ताल के दौरान आरोप सही पाए जाने पर अब पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस दिया है।

