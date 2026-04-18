अमृतसर पुलिस को मिली सफलता, पाकिस्तानी ड्रोन, पिस्टल सहित हेरोइन बरामद

अमृतसर पुलिस को 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी कामयाबी मिली है।

अमृतसर(रमन): अमृतसर ग्रामीण पुलिस स्टेशन लोपोके को 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी कामयाबी मिली है। पहले मामले में BSF के साथ जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 2 किलो 290 ग्राम हेरोइन और एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दूसरे मामले में 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद की गई हैं। इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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