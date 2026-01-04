3 hours ago
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खास खबरें
Edited By Urmila,Updated: 04 Jan, 2026 12:55 PM
पंजाब में वारदात! केमिस्ट की दुकान पर चली गोलियां, जांच में जुटी पुलिस
1. पंजाब में वारदात! केमिस्ट की दुकान पर चली गोलियां, जांच में जुटी पुलिस
स्थानीय शहर के सरहाली रोड पर देर शाम एक मेडिकल स्टोर के मालिक पर तीन अज्ञात लोगों ने ...
2. पंजाब के इन अधिकारियों की 31 मार्च तक छुट्टियां रद्द, टारगेट पूरा करने के आदेश
जी.एस.टी. विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों को शनिवार छुट्टी के दिन भी कार्यालय में विधिवत...
3. Chandigarh : स्कूलों में बढ़ेंगी छुट्टियां! अब 10 तारीख तक नहीं खुलेंगे स्कूल
लगातार ठंड और घने कोहरे की संभावना को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूलों के समय में कुछ...
4. नए साल में कंप्यूटर अध्यापकों की नई रणनीति, सरकार से लंबित मांगों का ऐलान
पिछले कई वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कंप्यूटर अध्यापकों ने अब आर-पार की जंग का...
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. ट्रेनों की देरी बनी परेशानी: स्वर्ण शताब्दी डेढ़ घंटा, वैष्णो देवी मालवा साढ़े 4, आम्रपाली 7 घंटे लेट
ट्रेनों की देरी यात्रियों के लिए दिनभर परेशानी का सबब बनती रही। सुबह से शुरू हुआ ट्रेनों ...
