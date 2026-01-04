पंजाब में वारदात! केमिस्ट की दुकान पर चली गोलियां, जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय शहर के सरहाली रोड पर देर शाम एक मेडिकल स्टोर के मालिक पर तीन अज्ञात लोगों ने 10 लाख रुपए की फिरौती न देने पर फायरिंग कर दी।

तरनतारन (रमन): स्थानीय शहर के सरहाली रोड पर देर शाम एक मेडिकल स्टोर के मालिक पर तीन अज्ञात लोगों ने 10 लाख रुपए की फिरौती न देने पर फायरिंग कर दी। हालांकि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इलाके और परिवार में दहशत का माहौल है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद तरनतारन सिटी थाने की पुलिस ने सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

सूरजभान के बेटे बीरू राम ने बताया कि वह सरहाली रोड नजदीक पास सेवा देवी कॉलेज रहता है और उसके पिता घर के बाहर बर्तन बनाने का काम करते हैं। जबकि वह सूरज मेडिकल स्टोर का मालिक है। बीरू राम ने बताया कि करीब दो दिन पहले उसके मोबाइल फोन पर एक फोन आया, जिसमें प्रभ दासूवाल नाम के गैंगस्टर ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी।

बीरू राम ने बताया कि शनिवार शाम करीब 7:30 बजे जब वह अपने मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा था, तो तीन नकाबपोश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और दुकान पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के दौरान तीन गोलियां शटर और आस-पास के एरिया में लगीं, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। बीरू राम और उसके परिवार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इस वारदात कि कैमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सख्त शब्दों में निंदा की गई है और पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि पुलिस गश्त को तेज किया जाए और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। इस बीच, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद तरनतारन सिटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में सिटी थाने के प्रभारी अमरीक सिंह ने बताया कि बीरू राम की शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है।

