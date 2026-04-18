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Punjab में आज : लुधियाना में ED की छापेमारी पूरी तो वहीं पकड़ी गई हेरोइन, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 18 Apr, 2026 04:54 PM
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कनाडा में लागू किए गए नए इमिग्रेशन कानून के बाद वहां रह रहे हजारों पंजाबी युवाओं की मुश्किलें ...
4. हैबोवाल में दिनदहाड़े वारदात: पैर छूकर लिया महिला से आशीर्वाद और कैमरे में कैद हो गई पूरी घटना
स्कार और सम्मान की आड़ में छिपे हैवानों ने हैबोवाल इलाके में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया...
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मशहूर सिंगर बी प्राक श्री हरमंदिर साहिब में देर रात नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने दरबार साहिब में ...
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Punjab: पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
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18/04/2026 17:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। जल्दबाज़ी में कोई भी निर्णय लेने से बचे। माता पिता के साथ व्यापार को लेकर कोई सलाह कर सकते...
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए कठिनाइयों भरा रह सकता है। नौकरी करने वालों का मन काम में नहीं लगेगा। संतान की कोई बात बुरी लग सकती है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं। यदि किसी यात्रा पर जाएं तो अपने कीमती सामान का ध्यान...
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बन सकता है। सामाजिक कार्यों में रुचि बनेगी।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपका सामान्य रहेगा। रोज़गार की तलाश में भटक रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पाठ पूजा में मन लगेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपका मिला जुला रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए सही रहेगा। अचानक से किसी करीबी के साथ मुलाकात हो सकती है। यदि लंबे समय से वाहन लेने का सोच रहे थे तो आज का दिन शुभ...
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के योग है।
धनु राशि वालों आज का दिन आपका मध्यम रहेगा। कामकाज के मामले को लेकर तनाव हो सकता है। परिवार वालों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं।
मकर राशि वालों आज का दिन आपका भागदौड़ वाला रहेगा। कामकाज के सिलसिले में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपका मध्यम रहेगा। व्यापार के सिलसिले में कोई डील पक्की हो सकती है। पार्टनर के साथ फ़िल्म देखने जा सकते हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। क्रोध पर काबू बनाए रखें। किसी की बोली बात बुरी लग सकती है। विरोधी आपके खिलाफ कोई साजिश रच...
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