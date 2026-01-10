Main Menu

कलम के बाद माइक संभालेंगे Shera Dhaliwal, गायकी में रखने जा रहे हैं कदम

Edited By Kamini,Updated: 10 Jan, 2026 07:07 PM

artist shera dhaliwal

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने लिखे गीतों से पहचान बना चुके युवा गीतकार शेरा धालीवाल अब अपने करियर की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं।

पंजाब डेस्क: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने लिखे गीतों से पहचान बना चुके युवा गीतकार शेरा धालीवाल अब अपने करियर की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बीते 5 वर्षों में लगातार हिट गानों के जरिए दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले शेरा धालीवाल अब साल 2026 में गायकी की दुनिया में कदम रखने की तैयारी में हैं।

शेरा धालीवाल अब तक अपनी कलम से जादू बिखेरते रहतें। जानकारी के मुताबिक, शेरा धालीवाल जल्द ही माइक थामकर अपनी आवाज के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। उनके द्वारा लिखे गए कई लोकप्रिय गीतों ने युवाओं के बीच खास पहचान बनाई है और संगीत प्रेमियों का भरपूर प्यार हासिल किया है। गीत लेखन के क्षेत्र में बड़ी सफलता के बाद अब उनके प्रशंसकों के लिए यह बड़ी खबर है कि शेरा धालीवाल आने वाले समय में सिंगर के रूप में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। संगीत जगत से जुड़े सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2026 में उनके पहले प्रोजेक्ट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

कपूरथला से निकलकर पंजाबी संगीत में अलग मुकाम बनाने वाले शेरा धालीवाल के इस नए सफर को लेकर फैंस में खासा उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने अपनी कलम से दिल जीते हैं, उसी तरह अब अपनी आवाज से भी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। अब तक शेरा धालीवाल के लिखे गीत 'सोहने दी पसंद', 'मिस यू एना सारा', 'वैली रांझा', 'क्रश', 'व्याह', 'टी-शर्ट', 'तेरे शहर' और 'टाइमलेस' ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है।

