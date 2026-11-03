Salary नहीं तो काम नहीं! गुस्साए कर्मचारियों ने प्रशासन के आगे रखी मांग

दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भी सैलरी न मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। अपनी मांगों की तरफ ध्यान दिलाने के लिए कर्मचारी सोमवार को काम छोड़कर आए थे।

चंडीगढ़ (शीना): सेक्टर-42 में मौजूद पोस्टग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज के कर्मचारी पिछले 2 महीने से सैलरी न मिलने की वजह से पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भी सैलरी न मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। अपनी मांगों की तरफ ध्यान दिलाने के लिए कर्मचारी सोमवार को काम छोड़कर आए थे।

एक तरफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्मचारियों को 5 नवंबर तक सैलरी देने के निर्देश दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ P.G.G.C.-42 के कर्मचारी अभी भी अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। सैलरी न मिलने की वजह से घर का खर्च चलाना, बच्चों की स्कूल फीस जमा करना और त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि स्कूल लगातार बच्चों की फीस जमा करने के मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिल रही है। इस वजह से उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में काफी दिक्कत हो रही है।

कर्मचारियों ने इस मामले को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल से मिलने का समय मांगा था ताकि वे अपनी समस्या रख सकें। लेकिन, उनके मुताबिक, प्रिंसिपल ने तुरंत मिलने के बजाय दोपहर बाद मिलने को कहा। कॉलेज सुपरिटेंडेंट ने कर्मचारियों को बताया कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने लिखकर बताया है कि सैलरी जारी करने के बारे में फिलहाल कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इस वजह से सैलरी का मामला ऊंचे अधिकारियों के लेवल पर पेंडिंग है। कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि जब वे रेगुलर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उन्हें समय पर सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मांग की है कि पेंडिंग सैलरी तुरंत जारी की जाए, ताकि वे अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकें।

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