  • लुधियाना में युवा एडवोकेट की रहस्यमयी मौत, अलमारी से मिला सुसाइड नोट

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 06 Jan, 2026 07:19 PM

a young lawyer dies under mysterious circumstances in ludhiana

पंजाब के लुधियाना में 25 वर्षीय एडवोकेट युवती दिलजोत शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर युवती की अलमारी से सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है, वहीं दूसरी ओर मृतका के परिजन इसे आत्महत्या मानने से इनकार...

लुधियाना : पंजाब के लुधियाना में 25 वर्षीय एडवोकेट युवती दिलजोत शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर युवती की अलमारी से सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है, वहीं दूसरी ओर मृतका के परिजन इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं और मामले में गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं।

मृतक दिलजोत शर्मा, निवासी मानसा, लुधियाना की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में अपनी सहेली रविंदर कौर के साथ किराए के मकान में रहती थी। बीती रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसे पहले मेक्स अस्पताल और फिर डीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमॉर्टम के लिए रखवा दिया है।

दिलजोत की सहेली रविंदर कौर के अनुसार, जब अस्पताल की ओर से जरूरी दस्तावेज मांगे गए तो आधार कार्ड तलाशते समय अलमारी से एक सुसाइड नोट मिला। नोट में दिलजोत ने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान बताते हुए बीमारी और पारिवारिक दबाव का जिक्र किया है। साथ ही उसने यह भी लिखा कि उसके साथ रहने वालों को परेशान न किया जाए।

हालांकि, मृतका के परिजन इस सुसाइड नोट की सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं। दिलजोत की मां बीरपाल कौर का कहना है कि उनकी बेटी का इलाज पीजीआई में चल रहा था और उसकी हालत में सुधार हो रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि दिलजोत के साथ रहने वाले लोगों और एक युवक की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
 
पुलिस का बयान

थाना डिवीजन नंबर 7 के एसएचओ गगनदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।

