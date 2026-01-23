लीगल इंडिया लिमिटेड कंपनी में 9 करोड़ का महाघोटाला, स्टॉक ऑडिट में हुआ सनसनीखेज खुलासा, पढ़ें...

महानगर के पॉश इलाके टैगोर नगर में स्थित नामी कंपनी लीगल इंडिया लिमिटेड में करोड़ों रुपये की

लुधियाना (राज): महानगर के पॉश इलाके टैगोर नगर में स्थित नामी कंपनी लीगल इंडिया लिमिटेड में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और माल खुर्द-बुर्द करने का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कंपनी प्रबंधन को इस महाघोटाले का पता तब चला जब बीते दिनों 14 जनवरी को संस्थान का तिमाही स्टॉक ऑडिट किया गया।



ऑडिट की बारीकी से जांच करने पर अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि रिकॉर्ड के मुकाबले मौके पर मौजूद स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। पुलिस शिकायत में सानुज अग्रवाल ने बताया कि कंपनी में बड़े स्तर पर धांधली को अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने बड़ी ही चालाकी से कंपनी के स्टॉक में मौजूद रेत, बजरी और मिट्टी जैसे निर्माण माल को ठिकाने लगा दिया। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि दोषियों ने करीब 2000 ट्रक माल, जिसका कुल वजन लगभग 1 लाख टन बनता है, कंपनी से गायब कर दिया है। इस गायब किए गए माल की कुल कीमत करीब 9 करोड़ रुपये आंकी गई है।



शिकायतकर्ता का आरोप है कि दोषियों ने कंपनी के साथ विश्वासघात करते हुए न केवल रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की बल्कि इतनी बड़ी मात्रा में माल खुर्द-बुर्द कर कंपनी को भारी वित्तीय चपत लगाई है। इस मामले में कंपनी द्वारा पुलिस को शिकायत के आधार पर आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है जोकि आरोपी मोहज सिंह, सुरजीत कुमार, नवदीप वालिया, साकेत, रूबल, यादविंदर, रवि और अंकित तिवारी, पंकज गर्ग (मालिक एस.जी.ई. इन्फ्राटेक), राम विलास अग्रवाल (मालिक शिवम मिनरल्स), पंकज गर्ग, सतीश और अवनीश वगैरह (पार्टनर श्री गणेश कंस्ट्रक्शन मालिक), इन फर्मों के कर्मचारी मनोज राजस्थानी, अमन पच्चर मुंशी है। शिकायतकर्त्ता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है ताकि इस बड़े घोटाले की तह तक जाया जा सके और लूटी गई रकम की रिकवरी की जा सके।