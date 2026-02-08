Punjab : नेशनल हाईवे पर भयानक टक्कर! बस के उड़े परखच्चे, मची चीख-पुकार

Edited By Urmila,Updated: 08 Feb, 2026 01:46 PM
दसूहा (झावर, नागला) : नागला नेशनल हाईवे दसूहा पर चक कासम ऊंची बस्सी के पास आज सुबह दिल्ली से जम्मू जा रही टूरिस्ट बस पठानकोट की तरफ से दसूहा की तरफ आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस दौरान साहिब कंपनी की टूरिस्ट बस का ड्राइवर मुश्ताक अहमद पुत्र फारुकदीन अहमद निवासी जम्मू गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस की मदद से लोगों ने बस का स्टीयरिंग व्हील तोड़कर उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। उसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा बस में सवार यात्री दुर्गा दत्त पुत्र हेमराज निवासी नक्क धाम मजबूत लोढा ऊदों पर जम्मू विजय कुमारी पत्नी मनिंदर कुमार निवासी कठुआ और एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
उन्हें सिविल अस्पताल दसूहा में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक, जब बस और ट्रक में टक्कर हुई तो बस के चीक-पुकार मच गई। पता चला कि बस में करीब 18 यात्री सवार थे। उनमें से कुछ को मामूली चोटें भी आईं। इस बारे में जानकारी देते हुए दसुआ थाने के A.S.I. महेंद्र सिंह, जो पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे।
उन्होंने बताया कि चक कासम ऊंची बस्सी दौरान सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है और सड़क वन-वे है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया और ट्रक को मौके पर ही कब्जे में ले लिया गया है और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए।
