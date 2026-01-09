10 जनवरी को 6 घंटे का Powercut, देखें कहीं आपका इलाका तो नहीं शामिल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 09 Jan, 2026 05:27 PM
सहायक इंजीनियर शहरी उपमंडल नवांशहर ने प्रैस रिलीज के जरिए बताया कि 10 जनवरी कल को 66 केवी सब स्टेशन नवांशहर से चलने वाले बरनाला गेट फीडर पर जरूरी मरम्मत होने के कारण सायं 10 बजे से 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।
नवांशहर (त्रिपाठी): सहायक इंजीनियर शहरी उपमंडल नवांशहर ने प्रैस रिलीज के जरिए बताया कि 10 जनवरी कल को 66 केवी सब स्टेशन नवांशहर से चलने वाले बरनाला गेट फीडर पर जरूरी मरम्मत होने के कारण सायं 10 बजे से 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। जिस करके निम्नलिखित इलाके जैसे कि गुरु अंगद नगर, आई.वी.वाई. अस्पताल, नई कोर्ट कॉम्पलैक्स, शिवालिक एन्कलैव, प्रिंस एन्कलैव, रणजीत नगर, शोकरा मोहल्ला, मेहिला कालोनी, गुरु नानक नगर, जालंधर कालोनी, बरनाला गेट तथा फीडर के अधीनस्थ अन्य क्षेत्रों की बिजली सप्लाई ठप रहेगी।