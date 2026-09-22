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पुरानी रंजिश के चलते युवक की लकड़ी का बाला मारकर ह/त्या, केस दर्ज

Edited By Kalash,Updated: 22 Sep, 2026 05:41 PM

moga crime

दो पक्षों के बीच चल रही पुरानी रंजिश के चलते बाघा पुराना के पास बधनी कलां के रहने वाले एक युवक की लकड़ी के बाले से वार कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है।

मोगा (आजाद): दो पक्षों के बीच चल रही पुरानी रंजिश के चलते बाघा पुराना के पास बधनी कलां के रहने वाले एक युवक की लकड़ी के बाले से वार कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बधनी कलां थाने की पुलिस ने मृतक के पिता हरबंस सिंह के बयानों के आधार पर बधनी कलां के रहने वाले गगनदीप सिंह उर्फ ​​डुग्गीमैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बधनी कलां थाने के इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए शिकायत पत्र में हरबंस सिंह ने बताया कि वह मेहनत-मजदूरी करता है।

गत 19 अगस्त की देर शाम वह अपने बेटे अर्शदीप सिंह उर्फ ​​लाडी के साथ दुकान से राशन खरीदने जा रहा था, जब वह गगनदीप सिंह उर्फ ​​डुग्गीमैन के घर के पास पहुंचा, तो गगनदीप सिंह ने कथित तौर पर उससे बहस करना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उसके बेटे अर्शदीप सिंह से कहा कि उसने उसके पिता से गाली-गलौच कर बेइज्जती की है। इस दौरान गगनदीप सिंह ने अर्शदीप सिंह पर लकड़ी के बाले से हमला किया और कथित तौर पर उसे बुरी तरह पीटा। हमले के दौरान अर्शदीप सिंह नीचे गिर गया। उसके पिता के चिल्लाने पर आस-पास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और घायल अर्शदीप सिंह को इलाज के लिए मोगा के सिविल अस्पताल ले जाया गया। इस बीच आरोपी मौके से भाग गया।

हरबंस सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे की हालत देखकर डॉक्टरों ने उसे फरीदकोट रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि करीब 4-5 महीने पहले उनके बेटे अर्शदीप सिंह का गगनदीप सिंह उर्फ ​​डुग्गीमैन के पिता डोगर सिंह के साथ झगड़ा हुआ था। इसी वजह से आरोपी उनसे रंजिश रखता था। थाना मुखी ने बताया कि हरबंस सिंह के बयानों के आधार पर पुलिस ने गगनदीप सिंह उर्फ ​​डुग्गीमैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और उसकी तलाश के लिए कार्रवाई की जा रही है।

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