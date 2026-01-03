Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अमृतसर के डाकघर में पंजाबी भाषा न बोलने वाले कर्मचारी का ट्रांसफर, पढ़ें पूरा मामला

अमृतसर के डाकघर में पंजाबी भाषा न बोलने वाले कर्मचारी का ट्रांसफर, पढ़ें पूरा मामला

Edited By Kamini,Updated: 03 Jan, 2026 05:27 PM

transfer of non punjabi speaking post office employee

अमृतसर के डाकघर में तैनात एक अधिकारी का पंजाबी न बोल पाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है।

अमृतसर: अमृतसर के डाकघर में तैनात एक अधिकारी का पंजाबी न बोल पाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है। जानकारी मिली है कि अब डाकघर के कर्मचारी का अब ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल, कर्मचारी डाकघर में आई ग्राहक से हिंदी में बात कर रहा था, जिस पर व्यक्ति और अन्य लोगों ने आपत्ति जताई।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमृतसर डाकघर डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट प्रवीण प्रसून ने संबंधित डाकघर असिस्टेंट विशाल सिंह का दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने कहा कि विशाल सिंह दिल्ली का रहने वाला है और पिछले 4 साल से अमृतसर डाकघर में सेवा दे रहा था।

सुपरिंटेंडेंट प्रवीण प्रसून ने कहा कि अमृतसर डाकघर के कई कर्मचारी दूसरे राज्यों से भर्ती होते हैं और उनका सिलेक्शन हिंदी और इंग्लिश की जानकारी के आधार पर होता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी सरकारी कर्मचारी का वीडियो बनाकर इस तरह वायरल करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए डाकघर के कर्मचारियों को पंजाबी पढ़ने और बोलने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!