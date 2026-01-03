अमृतसर के डाकघर में पंजाबी भाषा न बोलने वाले कर्मचारी का ट्रांसफर, पढ़ें पूरा मामला

अमृतसर के डाकघर में तैनात एक अधिकारी का पंजाबी न बोल पाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है।

अमृतसर: अमृतसर के डाकघर में तैनात एक अधिकारी का पंजाबी न बोल पाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है। जानकारी मिली है कि अब डाकघर के कर्मचारी का अब ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल, कर्मचारी डाकघर में आई ग्राहक से हिंदी में बात कर रहा था, जिस पर व्यक्ति और अन्य लोगों ने आपत्ति जताई।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमृतसर डाकघर डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट प्रवीण प्रसून ने संबंधित डाकघर असिस्टेंट विशाल सिंह का दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने कहा कि विशाल सिंह दिल्ली का रहने वाला है और पिछले 4 साल से अमृतसर डाकघर में सेवा दे रहा था।

सुपरिंटेंडेंट प्रवीण प्रसून ने कहा कि अमृतसर डाकघर के कई कर्मचारी दूसरे राज्यों से भर्ती होते हैं और उनका सिलेक्शन हिंदी और इंग्लिश की जानकारी के आधार पर होता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी सरकारी कर्मचारी का वीडियो बनाकर इस तरह वायरल करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए डाकघर के कर्मचारियों को पंजाबी पढ़ने और बोलने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो।

