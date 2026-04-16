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Ludhiana में चोरों का तांडव, दो गुरुद्वारों के गोलक तोड़ नकदी पर किया हाथ साफ

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 16 Apr, 2026 05:13 PM

thieves run amok in ludhiana hundi boxes at two gurdwaras broken open

थाना फोकल प्वाइंट के अंतर्गत आते चंडीगढ़ रोड स्थित गांव जंडियाली में बीती रात चोरों ने दो गुरुद्वारों में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने आधी रात को गुरुद्वारा मंजी साहिब और गुरुद्वारा श्री सचखंड साहिब के ताले तोड़कर गोलकों से...

लुधियाना (राज): थाना फोकल प्वाइंट के अंतर्गत आते चंडीगढ़ रोड स्थित गांव जंडियाली में बीती रात चोरों ने दो गुरुद्वारों में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने आधी रात को गुरुद्वारा मंजी साहिब और गुरुद्वारा श्री सचखंड साहिब के ताले तोड़कर गोलकों से नकदी उड़ा ली और मौके से फरार हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह वारदात रात करीब 1:30 से 2:00 बजे के बीच हुई। चोरों ने बड़ी सफाई से दोनों गुरुद्वारों के भीतर प्रवेश किया और गोलक तोड़कर लगभग 30 से 35 हजार रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना का खुलासा सुबह उस समय हुआ जब गुरुद्वारा मंजी साहिब के हेड ग्रंथी भाई गुरदेव सिंह रोजाना की तरह सुबह पाठ करने के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गोलक टूटा हुआ देखा, उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत गुरुद्वारा साहिब के लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर ग्रामीणों को सूचित किया, जिसके बाद देखते ही देखते वहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इसी तरह गुरुद्वारा श्री सचखंड साहिब के ग्रंथी ने भी चोरी की जानकारी सांझा की।

इलाके में भारी रोष, पुलिस जांच में जुटी ; 

धार्मिक स्थलों पर हुई इस चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष और चिंता का माहौल है। सूचना मिलते ही थाना फोकल प्वाइंट की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान के लिए इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

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