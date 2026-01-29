दवा लेने अस्पताल गए व्यक्ति के उड़े होश, घटना CCTV में कैद

दवा लेने अस्पताल गए व्यक्ति से नकदी चोरी का मामला सामने आया है।

जालंधर: दवा लेने अस्पताल गए व्यक्ति से नकदी चोरी का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए टांडा के रहने वाले पीड़ित बलवीर सिंह ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ जालंधर के एपेक्स अस्पताल दवाई लेने गए थे। अस्पताल में पर्ची कटवाते समय 3 अज्ञात महिलाओं ने उनकी जेब से 25 हजार रुपए निकाल लिए। अस्पताल में लगे कैमरों में ये घटना कैद हो गई। पीड़ित ने मांग की है कि उक्त महिलाओं की तलाश कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

