Gold-Silver Rate: गिर गए सोने के दाम, 22 जनवरी को देखें शहर के ताजा Rate

Edited By Vatika,Updated: 22 Jan, 2026 01:35 PM

gold silver rate

पंजाब के सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा

पंजाब डेस्कः पंजाब के सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार को सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। इस बदलाव से निवेशकों और ग्राहकों दोनों की नजरें बाजार पर टिकी हुई हैं।

जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 154,500 रिकार्ड की गई जबकि बुधवार को 158,000 थी। वहीं 22 कैरेट सोना 143,690 पर था जो बुधवार को 146,940 रिकार्ड हुआ था । वहीं चांदी 3,09,000 पर पहुंच गई है।  कहा जा रहा है कि अगर मौजूदा रुझान बना रहता है तो आने वाले समय में सोने का भाव ₹2.3 लाख प्रति औंस तक पहुंच सकता है, जिससे लंबी अवधि के निवेशकों को मजबूत रिटर्न मिलने की उम्मीद है।

बीते एक साल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब 73 फीसदी उछलकर 4,800 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच चुकी है। जानकारों का मानना है कि यह तेजी अभी थमी नहीं है और आने वाले दो से तीन साल में सोना 7,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर को भी छू सकता है।

Latest Videos

