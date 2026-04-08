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  • NHAI की कारगुजारी या अधिकारियों की लापरवाही? सारी पोल खोल रही फ्लाईओवर की मुंह बोलती तस्वीर

NHAI की कारगुजारी या अधिकारियों की लापरवाही? सारी पोल खोल रही फ्लाईओवर की मुंह बोलती तस्वीर

Edited By Urmila,Updated: 08 Apr, 2026 01:03 PM

the flyover began to collapse within a few months

अमृतसर के दबुर्जी में दिसंबर 2024 में बना फ्लाईओवर कुछ ही महीनों में धंसना शुरू हो गया है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कारगुजारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अमृतसर (रमन) : अमृतसर के दबुर्जी में दिसंबर 2024 में बना फ्लाईओवर कुछ ही महीनों में धंसना शुरू हो गया है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कारगुजारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। करोड़ों रुपये की लागत से बने पुल में इतने कम समय में बड़े-बड़े गड्ढे हो जाना, घटिया कंस्ट्रक्शन और अधिकारियों की लापरवाही का सीधा सबूत है। यह सड़क न सिर्फ लोकल लोगों के लिए बल्कि एयरपोर्ट और अटारी बॉर्डर जाने वाले हजारों टूरिस्ट के लिए भी बहुत अहम है, लेकिन आज इसकी खराब हालत किसी भयानक हादसे को न्योता दे रही है।

Daburji Flyover

इसके साथ ही, सर्विस लेन की खराब हालत और वहां जमा हो रहे गंदे पानी ने लोकल लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मांग करते हैं कि इस घटिया कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और लापरवाह NHAI अधिकारियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की हाई-लेवल जांच हो। सिर्फ दबुर्जी ही नहीं, बल्कि वल्ला ब्रिज समेत चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स का तुरंत क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए ताकि जनता के टैक्स के पैसे की लूट को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा पक्की हो सके।

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