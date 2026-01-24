पेट्रोल डालकर मजदूर को आग लगाने का मामला, केस दर्ज

थाना सदर फरीदकोट के अंतर्गत आने वाले गांव सुखनवाला में एक दिहाड़ी मजदूर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का गंभीर मामला सामने आया है।

फरीदकोट (राजन): थाना सदर फरीदकोट के अंतर्गत आने वाले गांव सुखनवाला में एक दिहाड़ी मजदूर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का गंभीर मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरजीत सिंह निवासी गांव सुखनवाला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी करता है और गांव में लछमण सिंह के घर पर आरोपी प्रगट सिंह निवासी सुखनवाला के साथ काम कर रहा था। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पीड़ित ने बताया कि दोनों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

