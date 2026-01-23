Main Menu

टांडा फाटक रेलवे लाइनों के बीच फंसा ट्रक, गेटमैन की अटकी सांसें, समझदारी से बचाई यात्रियों की जान!

tanda railway crossing accident

गत सुबह 5.35 पर टांडा फाटक के बीचो-बीच ट्रक का एक्सल टूट गया जिससे ट्रेनों का संचालन तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया।

जालंधर (पुनीत): गत सुबह 5.35 पर टांडा फाटक के बीचो-बीच ट्रक का एक्सल टूट गया जिससे ट्रेनों का संचालन तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया। इसके चलते अमृतसर, दिल्ली, फिरोजपुर आदि रूटों पर जाने वाली 9 ट्रेनें 2 घंटे तक की देरी का शिकार हुई जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बजरी से भरे ट्रक को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए 2-3 क्रेनें बुलानी पड़ी क्योंकि एक्सल टूट जाने के कारण ट्रक को धक्का लगा पाना संभव नहीं था। आर.पी.एफ. (रेलवे पोटैक्शन फोर्स) की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।

सूचना के मुताबिक सुबह तड़कसार 5.35 पर टांडा की तरफ से आ रहा बजरी से भरा ट्रक टांडा फाटक से गुजर रहा था। फाटक के बीचो-बीच ट्रक का एक्सल टूट गया, जिसके चलते गेटमैन की सांसें अटक गई। उसने तुरंत समझदारी से काम लेते हुए तुरंत प्रभाव से रेलवे अधिकारियों को सूचित किया। आर.पी.एफ. की पुलिस तुरंत घटना स्थल पर भेजी पहुंची और कार्रवाई शुरू की। इसके चलते 2 घंटे तक ट्रेनों का सचालन ठप्प रहा।

railway accident

रेलवे लाइनें क्लीयर न होने का कारण 9 मुख्य ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोका गया। इनमें अमृतसर जाने वाली कुछ ट्रेनों को सिटी रेलवे स्टेशन जबकि कई ट्रेनों को सुरानुस्सी व खोजेवाला के पास रोक दिया गया। सुबह 5.35 पर ब्लॉक हुआ रेलवे ट्रैक 2 घंटे से अधिक की देरी के बाद 7.40 के बाद शुरू हो पाया जिसके बाद ट्रेनों को रवाना किया गया।

ड्राइवर की पहचान हरपाल सिंह पुत्र भजन सिंह निवासी दुलचीपुर जिला तरनतारन के रूप में हुई है। आर.पी.एफ. ने एफ.आई.आर नंबर 31/36 अंडर सैक्शन 174-सी रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, बाद में ड्राइवर को जमानत पर रिहा किया गया।

tanda phatak accident

यहां उल्लेखनीय है कि गत सप्ताह इंटों से भरी ट्राली का एक्सल टूटने से रेलवे लाइन बाधित रही थी। उस दिन भी ईंटों से भरी ट्राली टांडा फाटक के बीच फंस गई थी, जिसके संबंधित रेलवे लाइन घंटों तक प्रभावित रही और ट्रेनों के आवागन को लेकर कई तरह की दिक्कतें पेश आई थी। इसके बाद क्रेन मंगवा कर ट्राली को रेलवे ट्रैक से हटाया गया था जिसके बाद रेलवे लाइन चालू हो पाई थी।

12 बंदे बाद भी ठीक नहीं हुआ ट्रक का एक्सल

सुबह 5.35 पर यह हादसा हुआ था और शाम करीब 5 बजे के बाद तक ट्रक टांडा फाटक के पास ही खड़ा था। बताया जा रहा है कि ट्रक बजरी से भरा होने के कारण उसे ठीक करने में भारी दिक्कतें व परेशानियां पेश आ रही थी। इसके चलते पुलिस कर्मी भी मौके पर तैनात किए ताकि ट्रैफिक को सुचारू रखा जा सके।

truck accident

रेलवे अधिकारियों की ढीली कार्यप्रणाली फिर सवालों के घेरे में

टांडा फाटक पर उबड़-खाबड़ इंटरलाकिंग टायलों के संबंध में गत दिनों खबर प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद रेलवे ने इंटरलाकिंग टाइलों की रिपेयर का काम शुरू करवाया था। लोगों का कहना है कि रेलवे अधिकारियों की ढीली कार्यप्रणाली फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। कई दिन बीत जाने के बावजूद भी रेलवे के अधिकारी इंटरलाकिंग टाइलों को पूरी तरह से ठीक नहीं करवा पाए जिसके चलते आज फिर से हादसा हो गया। वहीं, इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का पक्ष जानना चाहा लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।

