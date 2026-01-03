Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिना टिकट यात्रा पर सख्त कार्रवाई,  लक्ष्य से 17 प्रतिशत अधिक वसूला जुर्माना

बिना टिकट यात्रा पर सख्त कार्रवाई,  लक्ष्य से 17 प्रतिशत अधिक वसूला जुर्माना

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 03 Jan, 2026 12:33 AM

strict action taken against ticketless travelers

फिरोजपुर मंडल के टिकट स्टॉफ की तरफ से नियमों की उल्लघंना कर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों से 2 करोड़ 56 लाख रुपए का रवेन्यू अर्जित किया गया।

लुधियाना (गौतम ) : फिरोजपुर मंडल के टिकट स्टॉफ की तरफ से नियमों की उल्लघंना कर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों से 2 करोड़ 56 लाख रुपए का रवेन्यू अर्जित किया गया। 

डी.आर.एम. संजीव कुमार व सीनियर डिवीजनल कर्मिशयल मैनेजर परमदीप सिंह सैनी ने बताया कि दिसंबर 2024 में 2 करोड़ 18 लाख रुपए वसूल किए गए थे, जब इस साल की आय 17 प्रतिशत अधिक है। बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, अनबुक्ड लगेज, एंटी लिटरिंग एवं धूम्रपान से संबंधित कुल 36,516 मामलों में कार्रवाई की गई। साल 2025 के अप्रैल से दिसंबर महीने  की समय अवधि के दौरान टिकट चेकिंग द्वारा अर्जित राजस्व 23करोड़ 97 लाख रुपए है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। यात्रियों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक बनाने के लिए रेलवे विभाग की तरफ से नियमित जांच की जाती है, विभाग ने नवम्बर महीने में 416 यात्रियों को स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने के कारण 65 हजार रुपए वसूल किए थे। अधिकारियों ने बताया कि फिरोजपुर मंडल द्वारा यात्रियों में टिकट लेकर यात्रा करने, स्वच्छता बनाए रखने एवं रेलवे नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निरंतर टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर मंडल द्वारा भविष्य में भी टिकट जांच अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रखेगा, जिससे रेल राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ यात्रियों को सुरक्षित एवं अनुशासित यात्रा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!