Ludhiana: गांव के सरपंच के घर गुरु महाराज का स्वरूप न जाने देने पर मचा बवाल, थाने पहुंची सिख जत्थेबंदियां

लुधियाना (अनिल): विधानसभा हलका साहनेवाल के अधीन आते थाना मेहरबान के गांव हवास में सरपंच के घर पर गुरु साहिब जी का स्वरूप न जाने देने का विवाद आज भारी तूल पकड़ता जा रहा है। इसके बाद गांव के सरपंच राजवंत सिंह ग्रेवाल द्वारा सिख जथेबंदियों को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई।

सूचना मिलने के बाद इलाके की सभी सिख जथेबंदियां गांव हवास के गुरुद्वारा साहिब में इकट्ठा हुई और इस घिनौनी हरकत की कड़ी निंदा की गई। गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे सिख समुदाय के नेतागण द्वारा सरपंच राजवंत सिंह ग्रेवाल के घर पर महाराज जी का स्वरूप जाने से रोकने वालों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने जानबूझकर सरपंच राजवंत सिंह ग्रेवाल के घर पर महाराज जी का प्रकाश नहीं होने दिया गया। अगर कोई भी ऐसी घिनौनी हरकतें करेंगे तो सिख समुदाय उनके खिलाफ अपना संघर्ष और तेज करेगा।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में गुरु साहिब जी का प्रकाश करवा सकता है। इस पर किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसी हरकतें दोबारा की गई तो सिख समुदाय उनको किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। इसके बाद सरपंच राजवंत सिंह ग्रेवाल की अगवाई में सिख जथे बदियो का वफद थाना मेहरबान में पहुंचा जहां पर उनके द्वारा उक्त मामले संबंधी मेहरबान पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई। जब उक्त मामले बारे थानेदार राधेश्याम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा उक्त मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।

