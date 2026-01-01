Main Menu

  • Ludhiana : लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मुख्य सरगना सहित 3 बदमाश काबू

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Jan, 2026 06:32 PM

लूटपाट व छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को थाना दरेसी की पुलिस ने काबू किया है। आरोपियों से 2 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल व तेजधार हथियार बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान गिरोह के सरगना रविन्द्र सिंह उर्फ राजू निवासी अटल नगर, दलबीर...

लुधियाना (तरुण): लूटपाट व छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को थाना दरेसी की पुलिस ने काबू किया है। आरोपियों से 2 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल व तेजधार हथियार बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान गिरोह के सरगना रविन्द्र सिंह उर्फ राजू निवासी अटल नगर, दलबीर सिंह उर्फ गोल्डी निवासी कुलदीप नगर व गुरप्रीत सिंह उर्फ राजा निवासी मोहल्ला मनी सिंह बस्ती, जोधेवाल के रूप में हुई है।

थाना प्रभारी गुरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर सुंदर नगर, गंदा नाला पुली के निकट नाकाबंदी की हुई थी। आरोपी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे थे। नाकाबंदी दौरान पुलिस ने आरोपियों की बाइक को रोक कर पूछताछ की तो पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी का है। तलाशी दौरान बदमाशों से लूटपाट व छीना झपटी के 2 मोबाइल व तेजधार हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिन्हें अदालत समक्ष पेश कर रिमांड हासिल किया है। फिलहाल की जांच में पता चला है कि तीनों आरोपी लूटपाट व छीना झपटी की 15 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 

राजू के खिलाफ चिट्टे के 5 केस दर्ज
रविन्द्र उर्फ राजू गिरोह का सरगना है, जिस पर चिट्टा तस्करी के 5 से अधिक केस दर्ज है। रविन्द्र पेशेवर अपराधी है, जोकि करीब एक महीना पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया है। तीनों आरोपियों की मुलाकात भी जेल में हो चुकी है। तीनों बदमाश चिट्टे का सेवन करते हैं। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी चिट्टे का सेवन करते हैं। रविन्द्र उर्फ राजू और दलबीर सिंह उर्फ गोल्डी की उम्र 40 साल की करीब है। दोनों शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं, जबकि गुरप्रीत उर्फ राजा की उम्र 24 वर्ष है।

