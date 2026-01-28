इंग्लैंड से डिपोर्ट हुआ फरीदकोट का युवक, कारनामा जान रह जाएंगे हक्के-बक्के

Edited By Kalash,Updated: 28 Jan, 2026 02:08 PM
फरीदकोट (राजन): जाली सर्टीफिकेटों के आधार पर विदेश गए एक नौजवान के खिलाफ थाना सदर फरीदकोट में केस दर्ज किया गया है। सहायक थानेदार चमकौर सिंह, इंचार्ज चौकी गोलेवाला फरीदकोट ने जानकारी देते हुए बताया कि सुखप्रीत सिंह नामक नौजवान पढ़ाई के जाली सर्टीफिकेट तैयार करवाकर इंग्लैंड गया था। वहां अधिकारियों की ओर से जांच के दौरान दस्तावेज जाली पाए जाने पर उसे डिपोर्ट कर दिया गया।
उक्त नौजवान जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट पुलिस की ओर से जीरो एफ.आई.आर. दर्ज कर उसे सम्बंधित थाना सदर फरीदकोट के हवाले कर दिया गया। पुलिस की ओर से केस दर्ज कर अगली जांच की जा रही है।
