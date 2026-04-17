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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 17 Apr, 2026 12:50 PM
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पंजाब में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में तेज आंधी और..
4) पंजाब में ‘रेल रोको’ आंदोलन टला, किसानों ने 3 दिन के लिए किया स्थगित
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17/04/2026 13:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। माता पिता के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। व्यापार करने वालों को नए अवसर प्राप्त हो...
वृष राशि वालों आज का दिन आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बिज़नेस करने वालों को डील ऑफर हो सकती है, लेकिन सोच समझ कर ही फैसला करें।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को मनचाहा काम मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतोषजनक हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम आज किसी खास की सहायता से पूरे हो सकते हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आएगा। जीवनसाथी को मिली सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन मिल सकता है।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी लेकिन फालतू के खर्चे न करें। व्यापार करने वालों को पसंद की डील...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। संतान की संगत पर ध्यान देने की ज़रुरत है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन नई उमंग से भरा रहेगा। लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो आज मन को शांति मिल सकती है।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। किसी भी बाहर वाले की बातों में आकर धन या व्यापार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला न लें।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के मुकाबले बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में काम पूरा करने में सहकर्मियों का साथ मिल सकता है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सामाजिक कार्यों में मन लग सकता है। बेरोज़गारो को काम मिल सकता है। आज अपके व्यवहार की तारिफ हो सकती...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। दोस्तों के साथ मिलकर खुद का काम शुरु करने के बारे में सोच सकते हैं।
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