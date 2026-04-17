पंजाब में आज बारिश, तूफान व बिजली चमकने का अलर्ट! आने वाले दिनों के लिए बड़ी चेतावनी

पंजाब में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में तेज आंधी और बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया है।

चंडीगढ़: पंजाब में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में तेज आंधी और बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 7 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और मानसा जिलों में तेज हवाओं (30 से 40 km प्रति घंटे) के साथ आंधी और बिजली चमकने की संभावना है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है, यह तेज झोंका और संभावित बारिश पकने की कगार पर खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसका अनाज की पैदावार और क्वालिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। कटाई कर रहे किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल की कटाई और रखरखाव करें। हालांकि, राहत की एक बात यह है कि 18 से 22 अप्रैल तक मौसम फिर से पूरी तरह सूखा रहने की उम्मीद है।

राज्य का तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब राज्य का तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा है। वहीं, औसत न्यूनतम तापमान में भी 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि यह अभी भी सामान्य के करीब है। अनुमान लगाया गया है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होगी। गर्मी में इस अचानक बढ़ोतरी से आम जिंदगी पर असर पड़ने लगा है।

बठिंडा सबसे गर्म

पंजाब में सबसे ज्यादा गर्मी बठिंडा में देखी गई, जहां अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के दूसरे बड़े शहरों का अधिकतम तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। लुधियाना में तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटियाला और फरीदकोट दोनों में तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अमृतसर में यह आंकड़ा 38.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, राज्य में सबसे कम तापमान गुरदासपुर में 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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