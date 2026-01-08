Punjab: स्कूलों को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा कदम, शुरू की मुहिम

पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में नए विद्यार्थियों के दाख़िले को बढ़ावा देने हेतु जनवरी माह में दाख़िला अभियान-2026 शुरू किया जा रहा है।

लुधियाना (विक्की) : पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में नए विद्यार्थियों के दाख़िले को बढ़ावा देने हेतु जनवरी माह में दाख़िला अभियान-2026 शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य भर के सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक नामांकन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

दाखिला अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों के सहयोग से प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसी कड़ी में पंजाब के सभी जिलों और उनके प्रत्येक ब्लॉक को शामिल करते हुए मोबाइल वैन कैंपेन (Mobile Van Campaign) चलाया जाएगा, जिससे आम लोगों तक अभियान की जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सके। मुख्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर जिला स्तर पर इस Mobile Van Campaign की शुरुआत किसी एक ब्लॉक या स्कूल से की जाएगी। यह कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) और जिला शिक्षा अधिकारी (एलिमेंट्री) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जिला उपायुक्त, एसडीएम और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

मोबाइल वैन अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक वैन या 4 पहिया वाहन को किराये पर लेकर, मुख्यालय से भेजे गए डिज़ाइन और सामग्री के अनुसार फ्लेक्स बोर्ड से सजाया जाएगा। वैन में साउंड सिस्टम के माध्यम से दाख़िला अभियान-2026 से जुड़े संदेशों का प्रचार किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब की उपलब्धियों और बेहतर शैक्षणिक पहलुओं को दर्शाने वाले छोटे-बड़े प्रचार सामग्री और पंपलेट जिला स्तर पर छपवाकर आम जनता में वितरित किए जाएंगे। इन सभी प्रचार सामग्रियों का डिज़ाइन और कंटेंट मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पूरे राज्य में अभियान की एकरूपता बनी रहे।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मोबाइल वैन कैंपेन जिले के प्रत्येक ब्लॉक के दाख़िला हॉट स्पॉट क्षेत्रों को कवर करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों और विद्यार्थियों तक अभियान की जानकारी पहुंच सके। इन वैन पर इतना आएगा खर्चा:

वैन/चार पहिया वाहन 3 हजार रुपए प्रति दिन (2 दिन का 6 हजार रुपए और 3 दिन का 9 हजार रुपए)

साउंड सिस्टम 1500 रुपए प्रति दिन (2 दिन का 3 हजार रुपए और 3 दिन का 4500 रुपए)

फ्लैक्स फ्रेम सहित (2 और 3 दिन का 4500 रुपए है)

इश्तियार बड़े -18''x24'' ( 2 दिन का 3250 रुपए और 3 दिन का 4000 रुपए)

इश्तियार छोड़े- 6''x10'' (2 दिन का 3250 और 3 दिन का 4000 रुपए)

अचानक/चाय पानी के लिए (2 दिन के 2000 रुपए और 3 दिन के भी 2000 रुपए)

मुहिम का कुल खर्च

- दो दिन के लिए : 22,000 रुपये

- तीन दिन के लिए : 28,000 रुपये

इस मुहिम के तहत, विभिन्न जिलों में जागरूकता फैलाने के लिए कुल बजट 12,26,000 रुपये का अनुमानित है। अंमृतसर, जालंधर, और लुधियाना जैसे प्रमुख जिलों के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। दाखला मुहिम-2025 का उद्देश्य सरकार और आम जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना है। इस अभियान के माध्यम से, स्कूलों में दाखले को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस मुहिम के प्रभावी कार्यान्वयन से शिक्षा क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और भविष्य में अधिक संख्या में छात्र स्कूलों में दाख़ला लेंगे।

