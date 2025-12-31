शराब माफियाओं पर बड़ा वार, पुलिस ने दबिश देकर बरामद की अवैध शराब की बड़ी खेप

थाना जमालपुर पुलिस ने हमदर्द चौक, भामियां कला ताजपुर रोड इलाके में कार्रवाई करते हुए एक कार से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस के अनुसार, 30 दिसंबर को सूचना मिली थी कि भामियां क्लोन ताजपुर रोड पर स्थित कृष्ण कुमार के घर के बाहर एक...

लुधियाना (राम) :थाना जमालपुर पुलिस ने हमदर्द चौक, भामियां कला ताजपुर रोड इलाके में कार्रवाई करते हुए एक कार से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस के अनुसार, 30 दिसंबर को सूचना मिली थी कि भामियां क्लोन ताजपुर रोड पर स्थित कृष्ण कुमार के घर के बाहर एक PB-10-JU-5579 नंबर की कार खड़ी है, जिसमें से शराब बेचने का काम किया जा रहा है। सूचना पर तुरंत छापेमारी की गई और मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कार से कुल 40 पेटियां रॉयल स्टैग, 3 पेटियां 999 शराब और 25 पेटियां एडी रॉयल स्टैग बरामद की हैं। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृष्ण कुमार निवासी गणेश कॉलोनी, भामियां ताजपुर, परमवीर सिंह निवासी अराध्या एन्क्लेव बेहगमपुरा रोड बहादुराबाद (हरिद्वार, उत्तराखंड), रवि सिंह निवासी विजय नगर, इंदिरा कॉलोनी, तीर्थ निवासी चीमा चौक के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ थाना जमालपुर में केस दर्ज कर लिया गया है और यह जांच भी की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से लाई गई और किसे सप्लाई की जानी थी। पुलिस नेटवर्क खंगाल रही है और आगे भी इस सिलसिले में पकड़ की संभावना है।