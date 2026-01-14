पंजाब में बढ़ती फिरौती की घटनाओं पर High Court चिंतित, Bajwa ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है।

पंजाब डेस्क : कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पंजाब में बढ़ती फिरौती की घटनाओं पर हाईकोर्ट द्वारा जताई गई चिंता को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वही सच्चाई सामने रखी है, जिसे वह लंबे समय से मीडिया के जरिए उठाते आ रहे हैं।

प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान फिरौती की धमकियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज पंजाब के लोग अपनी जान और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर डर के माहौल में जी रहे हैं, जो कानून-व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह हालात पर गंभीरता से ध्यान दे और लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए ठोस कदम उठाए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here