बाढ़ के महीनों बाद भी बॉर्डर एरिया की सड़कें बदहाल, लोग परेशान

गुरदासपुर (विनोद): कुछ माह पहले रावी दरिया में आई बाढ़ की वजह से बॉर्डर एरिया के लोगों को काफी नुकसान हुआ था, वहीं इलाके की सड़कें भी बाढ़ के पानी में बह गई थीं। बाढ़ की वजह से टूटी इन सड़कों का सरकार की तरफ से कोई जायजा न लेने की वजह से लोगों में पंजाब सरकार के प्रति काफी गुस्सा है।

इस बारे में बात करते हुए बॉर्डर एरिया के किसान नेता सतबीर सिंह सुलतानी सहित अन्य लोगों ने कहा कि रावी दरिया में आई बाढ़ की वजह से कई जगहों पर धुस्सी बांध टूट गया था, इसके अलावा उन्हें काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ था, इलाके की सभी सड़कें भी बुरी तरह खराब होकर बह गई थीं।

उन्होंने कहा कि इन टूटी सड़कों से गुजरना लोगों के लिए बेहद मुश्किल है और किसी खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों से रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपने काम के लिए आते-जाते हैं। रोजाना स्कूल बसें बड़ी मुश्किल से इन खराब सड़कों से गुजरती हैं और कई बार उनका एक्सीडैंट भी हो चुका है।

लोग अकसर सड़कों पर गाड़ियों से फैंके गए पत्थरों से टकराते हुए देखे जाते हैं। सड़कों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों का इनसे गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा इन सड़कों के किनारे भी बुरी तरह धंस गए हैं, जो रात के अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते और अगर कोई अनजान गाड़ी वाला इन सड़कों से गुजरता है, तो सड़क के किनारे न होने के कारण वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

लोगों ने बताया कि बहरामपुर से गाहलड़ी, बहरामपुर से झबकरा, टोटा मोड़ से दोरांगला जाने वाली सड़क, झबकरा गांव से ठठी जाने वाली सड़क, ठठी गांव से संदरपुर जाने वाली सड़क, गांव नौशहरा से दोरांगला जाने वाली सड़क के अतिरिक्त बॉर्डर एरिया से जुड़ी कई और सड़कें बहुत खराब हो गई हैं। लोगों ने पंजाब सरकार, लोक निर्माण विभाग मंत्री और जिला प्रशासन से मांग की कि एक खास बजट जारी किया जाए और बॉर्डर एरिया में बाढ़ के दौरान खराब हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए, ताकि उन्हें इस समस्या से राहत मिल सके।

