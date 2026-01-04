लुधियाना में रहस्यमयी मौत: ‘पत्नी दोस्तों से पिटवाती है’ कहकर युवक ने की आत्महत्या

पंजाब के लुधियाना में एक युवक ने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। मृतक ने दो दिन पहले ही अपने भाई को फोन कर कहा था कि मुझे कुछ लोग हर रोज पीटते हैं। परिजनों ने उसकी पत्नी पर आरोप लगाए कि वो दूसरे साथियों के साथ मिलकर पिटवाती थी। मृतक के भाई ने कहा कि...

लुधियाना : पंजाब के लुधियाना में एक युवक ने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। मृतक ने दो दिन पहले ही अपने भाई को फोन कर कहा था कि मुझे कुछ लोग हर रोज पीटते हैं। परिजनों ने उसकी पत्नी पर आरोप लगाए कि वो दूसरे साथियों के साथ मिलकर पिटवाती थी। मृतक के भाई ने कहा कि वो काफी दिनों से अपनी पत्नी से परेशान था। भाभी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी। हो सकता है कि इसी कारण मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया हो।

उधर, मृतक की पत्नी ने कहा कि पति शराब पीने का आदी था और लड़ाई करता रहता था। इसी कारण वो दूसरे घर में रहने चली गई थी। हालांकि, सुबह जब वह घर लौटी तो गेट के छेद से देखा कि तेजराम का शव पंखे से लटका है। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



जमालपुर इलाके का मामलाः

दरअसल, जमालपुर इलाके के रामनगर में आज सुबह एक 26 वर्षीय युवक का शव घर के अंदर पंखे से लटका मिला। मृतक की पहचान तेजराम के रूप में हुई है, जो बोर करने का काम करता था।

पत्नी से हो रखा था झगड़ाः

तेजराम और उसकी पत्नी में हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता थी। लड़ाई-झगड़े के चलते उसकी पत्नी एक दिन पहले ही दूसरी जगह रहने चली गई थी। घर लौटी तो उसने पति को मृत पाया।

पत्नी ने देखा पंखे से लटका शवः

तेजराम के सुसाइड की खबर सबसे पहले पत्नी अनीता को ही मिली। जैसे ही वो घर वापस पहुंची उसने गेट के छेद से पति को पंखे से लटका पाया। पति के शव को देखते ही वो चीखने-चलाने लगी। जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस बुला ली।

भाई का आरोप-भाभी ने पिटवायाः मृतक तेजराम के भाई रामस्वरूप ने अपनी भाभी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाई ने 2 दिन पहले ही फोन किया था, वो बहुत रो रहा था और मदद मांग रहा था। उसने बताया था कि पत्नी मेरे साथ झगड़ा करती रहती, कुछ कहो को कुछ लोग पीटने आ जाते।

गांव आने की दी थी सलाहः

भाई ने उसे सलाह दी थी कि पैसे लेकर गांव आ जाए। लेकिन अगली सुबह खबर मिली कि उसने सुसाइड कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने उन्हें मौत की सूचना काफी देरी से दी।

पत्नी की सफाई- शराब पीकर मारपीट करते थे

वहीं तेजराम की पत्नी अनीता ने आरोपों को नकारते हुए अपना पक्ष रखा है। अनीता ने बताया कि तेजराम शराब पीने का आदी था और अक्सर घर में झगड़ा करता था। झगड़े से तंग आकर वह दूसरे घर में रहने चली गई थी। सुबह जब वह घर लौटी तो गेट के छेद से देखा कि तेजराम का शव पंखे से लटका है। अनीता का कहना है कि ससुराल वाले उसे जानबूझकर फंसा रहे हैं।

पुलिस कर रही मामले की जांच

जमालपुर चौकी इंचार्ज हरमीत सिंह के मुताबिक शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि मौत से पहले मारपीट हुई थी। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।