"पंजाब केसरी ग्रुप" पर कार्रवाई का मनीष तिवारी ने किया सख्त विरोध, जानें क्या बोले

चंडीगढ़: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब सरकार द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप पर की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वह पंजाब केसरी ग्रुप से जुड़ी घटनाओं को लेकर चिंतित हैं और इन पर गहरी नजर बनाए हुए हैं।
मनीष तिवारी ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। मीडिया के साथ संबंधों में संवाद और सहमति की कोशिश होनी चाहिए, न कि दबाव या जबरदस्ती। किसी भी प्रकार की धमकी लोकतंत्र की मूल भावना के पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने एक अंग्रेजी अख़बार में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब सरकार को ऐसी कार्रवाइयों को तुरंत बंद करना चाहिए।