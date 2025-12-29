Ludhiana पुलिस ने पकड़े 4 बदमाश : पिस्टल दिखा राहगीरों से करते थे ये काम

Edited By Vatika,Updated: 29 Dec, 2025 11:27 AM
जिला पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में
लुधियाना (विक्की): जिला पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 चोरी के मोबाइल फोन, 3 बाइक और एक खिलौना पिस्टल बरामद की है।
जानकारी के अनुसार उक्त बदमाश सुनसान इलाकों में राहगीरों को घेरकर खिलौना पिस्टल और धारदार हथियार दिखाकर लूटपाट करते थे। थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने जाल बिछाकर इन आरोपियों को काबू किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जसवीर, सोमनाथ, मनप्रीत और पृथ्वी राज के रूप में हुई है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है, ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। इस मामले को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी सांझा करेंगे।