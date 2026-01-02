लुधियाना में नशे का भंडाफोड़, CIA टीम ने हेरोइन के साथ तस्कर दबोचा

नशों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के चलते पुलिस कमिशनरेट लुधियाना की सी.आई.ए की टीम ने नशा तस्कर को काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 270 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने नशा तस्करी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी की...

लुधियाना (गौतम ) : नशों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के चलते पुलिस कमिशनरेट लुधियाना की सी.आई.ए की टीम ने नशा तस्कर को काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 270 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने नशा तस्करी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान जिला मोगा के रहने वाले गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदा के रूप में की है।

ए.डी.सी.पी. अमनदीप सिंह बराड़ व ए.सी.पी. डिटैक्टिव हर्षप्रीत सिंह ने बताया कि इंस्पैक्टर अवतार सिंह इंचार्ज सी.आई.ए. की टीम नशा तस्करों को लेकर गश्त कर रही थी, तो उन्हें सूचना मिली कि उक्त आरोपी इलाके में नशा तस्करी करने का धंधा करता है। सूचना के आधार पर टीम ने रेड कर आरोपी को मुंडिया कलां से काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना जमालपुर में नशा तस्करी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी से कमर्शियल मात्रा में हेरोइन बरामद की है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ कर पता लगाया जा रहा है कि आरोपी हेरोइन किस से खरीद कर लाता था और किन इलाकों में सप्लाई करता था। आरोपी के अन्य संपर्को को लेकर भी जांच की जा रही है।