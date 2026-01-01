Ludhiana : नए साल की रात हंगामा, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को किया तितर-बितर

नव वर्ष के उपलक्ष पर रात्रि 12 बजे के बाद किप्स मार्कीट इलाके में थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर युवकों को मौके से खदेड़ा। दरअसल कुछ युवक काफी देर तक हंगामा कर रहे थे। पुलिस को लगा कि माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए पुलिस ने सतर्कता...

लुधियाना (तरुण): नव वर्ष के उपलक्ष पर रात्रि 12 बजे के बाद किप्स मार्कीट इलाके में थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर युवकों को मौके से खदेड़ा। दरअसल कुछ युवक काफी देर तक हंगामा कर रहे थे। पुलिस को लगा कि माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बित्तर किया। जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें यह दिखाने का प्रयास है कि किप्स मार्किट में 2 पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, परंतु असलियत में मारपीट की किसी ऐसी कोई घटना की पुष्टि नहीं हुई।

इस सबंध में थाना डिवीजन नं. 5 प्रभारी मधुबाला से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि वह खुद 31 जनवरी की रात्रि किप्स मार्किट में मौजुद थी। रात करीब 1 बजे तक युवक शोर शराबा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को घरों की ओर जाने के लिए कहा, जिस पर कुछ युवक शोर शराबा करने लगे तो पुलिस मुलाजिम ने हल्का बल प्रयोग किया, ताकि किसी भी प्रकार का माहौल खराब न हो। थाना प्रभारी का कहना है कि उनके इलाके में नव वर्ष के उपलक्ष पर किसी भी प्रकार की कोई मारपीट व झगड़ा नहीं हुआ है। पुलिस अलर्ट मोड पर हर वक्त सचेत थी।